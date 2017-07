CORRIENTES PREPARADA PARA RECIBIR A TURISTAS Y VISITANTES DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO.

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo Provincial informa que entre el próximo 30 de Junio y 3 de julio en horario también a confirmarse, en Salón Verde de Casa de Gobierno se realizará el Lanzamiento Oficial de VACACIONES DE INVIERNO 2017

La Provincia como Destino Turístico posee una variada oferta destacándose LOS CAMINOS DE LA FE : Asunción y Coronación Pontificia de la Vírgen de ITATI, Fiestas Patronales de NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN , SANTA LIBRADA , SANTA ANA, y SAN PANTALEON, Fiestas Fundacionales de Felipe Yofre, Colonia Libertad, Mercedes, Colonia Pando, Villa Olivari, Riachuelo y Pedro R. Fernández o Estación Mantilla. ECOTURISMO Y AVENTURA en ESTEROS DEL IBERA ( a través de sus Portales de Acceso) y PARQUE MBURUCUYA . PESCA DEPORTIVA CON DEVOLUCION, TURISMO RURAL , CORREDOR DE LAS MISIONES JESUITICO GUARANIES , RUTA DE LA YERBA MATE , 6º FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO (del 19 al 26 de Julio) , sumando OFERTAS CULTURALES ( Cine , Teatros, Museos , Exposiciones y Ferias , Espectáculos artísticos), en la Capital de la Provincia como CIUDAD COSMOPOLITA , y en toda la Provincia , con diferentes alternativas de Pernocte, Opciones Gastronómicas típicas de Corrientes, Artesanías y Productos Regionales, Espectáculos para todas las Edades, Chamamé, Peñas y Bailantas, Circuitos Diurnos y Nocturnos, a cargo de los Entes de Turismo anfitriones de cada Municipio, con el apoyo del Ministerio de Turismo y el Instituto de Cultura de la Provincia, en articulación con los Ministerios de Turismo y Cultura de la Nación.

INFORMES TURÍSTICOS:

Las Oficinas de Informes sito en Calle 25 de Mayo Nº 1330, estarán abiertas al público de 9 a 12hs. y de 16 a 19hs. También podrán recabar informes telefónicamente al 03794 427200 – interno 107, en la página oficial www.corrientes.gov.ar, en Facebook y Twitter Corrientes Intensa. De igual manera se mantendrán abiertas las Oficinas de Terminales de Transportes de media y larga distancia y la Oficina de Aeropuerto Dr. Fernando Piragine Niveyro una hora antes y una hora después de embarques y arribos.

No obstante se sugiere consultar a Facebook y Páginas Web del Ministerio de Turismo, del Parque Iberá, del Parque Nacional Mburucuyá, del Instituto de Cultura, de Municipios, del Teatro Oficial Juan de Vera, entre otros.

Asimismo se ha recomendado a todas las Secretarias y Direcciones de Turismo y Cultura de los Municipios Turísticos, que arbitren las medidas necesarias para garantizar una Atención Permanente en las distintas Oficinas de Atención al Turista y al Visitante, también en Terminales de Transportes Públicos de Pasajeros sugiriendo que cuenten con CALENDARIOS TURISTICO CULTURALES y TARIFARIOS actualizados.

Al efecto, el Ministerio de Turismo ha preparado un Stock de Folletería Motivacional, a fin de que cada Centro de Informes de la Provincia de Corrientes cuente con material actualizado para orientar a Turistas y visitantes. Cada Municipio, Cámara o Asociación deberá solicitarlo a dicho Organismo en horario matutino, en el Departamento de Promoción y Marketing, en forma gratuita.

Se deberá exhibir TARIFARIOS DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS y preveer dar la información precisa al momento de verificar: Dónde comer, donde alojarse, precios de alojamiento,que sitios visitar, datos de Interés y Donde acudir en caso de una Urgencia considerando fundamentalmente imprevistos y situaciones fortuitas.

RECOMENDACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS:

En tal sentido se solicita que se hallen inscriptos formalmente ante el Municipio respectivo y el Ministerio de Turismo, garantizar SEGURIDAD y CALIDAD , a su vez atender con HOSPITALIDAD ya que somos todos los Correntinos, ANFITRIONES al momento de recibir a un Turista o un VISITANTE.

Estas Recomendaciones se irán ampliando a lo largo de esta semana con el aporte de todos los sectores directa e indirectamente relacionados a la Actividad Turística y también en articulación con el Instituto de Cultura, la Región Turística del Litoral – COLITUR – y el Ministerio de Turismo de la Nación.

RECOMENDACIONES DESDE EL GOBIERNO PROVINCIAL A TRAVES DEL MINISTERIO DE TURISMO A LA HORA DE VIAJAR…

Servicios de Atención al Turista y al Visitante:

Es importante señalar que los Servicios que se presten deben garantizarse con Precios y Tarifas accesibles y reguladas, señalando que la mejor publicidad de un Destino Turístico se da con el boca a boca, a partir de las experiencias y vivencias propias: si nos sentimos atendidos correctamente es lógico que recomendemos visitarlo y sino la recomendación será no visitar la Provincia de Corrientes.

Es fundamental que tanto Prestadores de Servicios Turísticos como cada Comunidad tengan, con calidez y cordialidad, la respuesta apropiada a consultas como:

– Donde dormir?

– Cuanto sale alojarse?

– Dónde comer?

– Cómo trasladarse?

– Qué y dónde comprar?

– Qué Eventos y Espectáculos se pueden disfrutar, para todas las Edades?

– Horarios de Apertura de Museos, Centros de Interpretación e Iglesias?

– Que Agencias y Empresas de Viajes y Turismo o Transfers autorizados , ofrecen traslados , City Tours, Tours Fluviales con Paquetes Turísticos integrados y / o Promos?

– Datos de Contactos y Páginas Web de interés a consultar.

CUESTIONES DE SEGURIDAD VIAL, TRANSPORTES PÚBLICOS Y PRIVADOS:

Es conveniente y oportuno señalar diferentes tópicos a tener especialmente en cuenta durante estos días puesto que tanto en ciudades como rutas se verá incrementada la cantidad de automóviles y ómnibus en circulación:

1º.- Respetar las Normas de Tránsito , las instrucciones de quienes dirigen los Operativos de Tránsito y las velocidades establecidas , usar las luces bajas encendidas ,

En los desplazamientos en Rutas Nacionales, Provinciales, Accesos y Localidades Sedes de Eventos Turístico Culturales.

2º.- Utilizar Cinturón de Seguridad y no permitir conducir a Menores

3º.- En motos utilizar Casco tanto el Conductor como el Acompañante

3º.- Desplazarse con la Documentación de los Vehículos en regla y con los Seguros correspondientes: Licencia de Conducir, Cédula de Identificación del Vehículo, Seguro Automotor vigente, Documento Nacional de Identidad, Verificación Técnica Vehicular, entre otros.

4º.- No conducir luego de haber consumido bebidas alcohólicas: Tolerancia cero

5º.- No permitir la saturación de la Capacidad de Vehículos y Transportes, no autorizándose el transporte de personas paradas en Transportes Público de Media y Larga Distancia

6º.- No conducir utilizando Teléfono Celular

Pensar que si se pueden evitar, no se producirán accidentes con Prevención y con Prudencia.

7º.- Ante cualquier duda o urgencia recurrir al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Seguridad, al Municipio de Salud Pública o al Municipio en el que se halle.

8º.- Verificar previamente estado de Rutas Nacionales y Provinciales, ante eventuales atajos o desvíos que aún pudieran mantenerse luego de las inclemencias climáticas de los meses de Abril y Mayo.

SEGURIDAD CIUDADANA Y ASUNTOS JUVENILES – MEDIO NATURAL Y MEDIO CONSTRUIDO:

1º.- Extremar precauciones de uso de repelente frente al Dengue u otros insectos de diferente procedencia.

Control de Ingreso, Expendio y / o Promoción gratuita de Bebidas Alcohólicas

2º.- Controles de Alcoholemia y Toxicomanía. Rigen Ordenanzas específicas

3º.- Contribuir a evitar un clima o situaciones de Violencia entre Grupos Juveniles, en la Vía Pública, en Eventos y Mega Eventos , Boliches Bailables, entre otros.

4º.- Promover el Cuidado del Medio Ambiente, y los Recursos Icticos, y respetar las señales de No Cazar y No Pescar, recordando que en el territorio provincial existen Licencias solo autorizadas por la Dirección de Recursos Naturales , dependiente del Ministerio de Turismo, respetando Zonas de Pesca Deportiva con Devolución y Caza, conforme a Normativa vigente.

6º.- No ingresar al agua en Playas y Balnearios no habilitados y estar atentos a las Precauciones de Alerta Temprana, ante un Evento Meteorológico.

5º. Promover el cuidado y la defensa del Patrimonio Cultural

Se recomienda a las Poblaciones de las Comunidades Locales Sedes de Eventos, y Mega Eventos , a los Poderes Ejecutivos Municipales y sus Concejos Deliberantes, a la Federación de Turismo de Corrientes, a Cámaras y Asociaciones , a los diferentes Prestadores de Servicios y de Servicios Turísticos – Alojamientos Turísticos – Gastronomía – Guías de Pesca y otros , de Localidades que estarán impactadas por las Actividades del Fin de Semana largo de SEMANA SANTA, del Jueves 13 de Abril al 16 de Abril de 2017 , a asumir el Rol de Anfitriones y Dueños de Casa, atendiendo con cordialidad y respeto a Turistas y Visitantes, y promoviendo el desarrollo de actividades en un clima de armonía proclive al relax y la sana distracción: “con una sonrisa se puede dar la información o atención solicitada.”

Se propone tener VACACIONES DE INVIERNO 2017, en armonía y libre de accidentes y adicciones, donde la SEGURIDAD CIUDADANA y la SEGURIDAD VIAL estén garantizadas con el compromiso de todos.

El Desplazamiento por Turismo, Tiempo Libre, Ocio y Esparcimiento debe ser un disfrute de las Actividades a desarrollar, en familia y con amigos, y no transformarse en una complicación o un conflicto con consecuencias de diferente magnitud.