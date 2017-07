“Juegos Correntinos 2017”: Avanzan las etapas clasificatorias en básquet, vóley y fútbol

Bajo la organización de la Secretaría de Deportes de la Provincia, a cargo del Profesor Jorge Lucietti, continúa a paso firme la etapa clasificatoria por la Zona 6 de los Juegos Correntinos 2017, clasificatorios para los Nacionales Evita que se disputarán en Mar del Plata en octubre próximo

Por la Zona 6, los primeros en clasificar al Provincial son los representativos de la disciplina Voley Masculino Sub 17: Colegio Illia. Sub 15: Colegio Quintana. Voley Femenino Sub 17: Club Regatas. Sub 15: Club Regatas.

En tanto, en Básquet Masculino, los clasificados al Provincial son en la categoría U17: Club San Martín. U15: Club Juventus. Básquet 3 vs 3 Sub 14 femenino: Club 1536 Viviendas. Básquet 3 vs 3 Sub 16 femenino: Club Pingüinos.

Por otra se informa que este fin de semana comienzan los octavos de final de Fútbol Sub 14 y Sub 16 masculino. Y el próximo 17 de julio iniciará el Zonal 6 de Hockey.

Cabe recordar que los “Juegos Correntinos” son una competencia “clasificatoria” para los Nacionales Evita. Están organizados y dirigidos por la Secretaría de Deportes, en coordinación con la Dirección General de Educación Física del Ministerio de Educación, el Instituto de Cultura y la colaboración de los 72 municipios provinciales.

Fechas:



Provinciales: Nuevas Disciplinas: 4, 5 y 6 de Agosto. Sub14: 25, 26 y 27 de Agosto. Sub16: 1, 2 y 3 de Septiembre. Adultos Mayores: 15, 16 y 17 de Septiembre en Itá Ibaté.

Los “Juegos Nacionales 2017” para deportistas convencionales se desarrollarán en Mar del Plata del 9 al 14 de octubre y serán organizados por la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación.

Las competencias para “Adultos Mayores” se realizarán en San Juan, del 15 al 19 de noviembre con las disciplinas: Sapo, Tejo, Newcom Ajedrez y Tenis de Mesa. Y las competencias para atletas discapacitados en Resistencia, Chaco del 22 al 28 de noviembre.