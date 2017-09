Colombi y Santos pusieron a Loreto en el camino del desarrollo turístico

Inauguraron el Centro de Información

El ministro de Turismo de la Nación Gustavo Santos expresó “el Iberá es el producto Insignia del país” , y agregó, “así lo trabajamos, lo hemos instalado y hecho conocido en todo el mundo, el presidente también lo nombró de esa manera, y lo considera así, por eso es oportunidades, y por ello estamos trabajando para desarrollar a los municipios que lo rodean, para que lo habitantes, puedan mejorar su calidad de vida gracias al turismo, a su esfuerzo, y explotando su cultura, sus tradiciones, su gastronomía, su música”.

De esta manera contundente calificó al funcionario nacional, lo que significan la propuesta que articulan la Nación, la Provincia y los Municipios de la zona, para explotar de manera sustentable el extraordinario recurso natural que constituyen los Esteros. La localidad con la inauguración de este espacio de información se incorpora a un proyecto que está llamado a transformar pueblos y ciudades.

En una media siesta desapacible debido a la sorpresiva baja de la temperatura y una tenue llovizna, Loreto se transformó con la visita de una comitiva integrada por el gobernador Ricardo Colombi, que llegó acompañado por el ministro de Turismo de la Nación Gustavo Santos, la titular de la misma cartera a nivel provincial Inés Pressman, el interventor de Instituto de Cultura de Corrientes, el diputado nacional Gustavo Valdés, el intendente local Salvador Torales, el senador Provincial Sergio Flinta, jefes comunales de localidades vecinas, el titular del IDERCOR -Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes- Vicente Picó, Sebastián Slobayen, correntino que es funcionario del ministerio de Turismo de Nación, y numerosos vecinos, funcionarios del ámbito provincial y municipal.

El acto se inició con la bendición por parte del padre Héctor Romero, luego el titular del IDERCOR, hizo entrega de un aporte para productores ornamentales, generando un aporte para estos de 910 mil pesos, que está llamada a ser un soporte para mejorar la calidad y la capacidad productiva de esta área, la cual brinda oportunidades a los habitantes de la localidad.

Inés Pressman

La ministra de Turismo de la Nación al hacer uso de la palabra entre otros conceptos expresó: “este es un paso muy importante para Loreto, que forma parte de la agenda de trabajo en el marco del Plan Maestro del Iberá, que impulsa el Comité Iberá, el Gobierno Nacional y la Provincia, entre quienes tenemos previsto ocho obras de este tipo, en distintos puntos de la provincia, que sirvan de soporte informativo para los que buscan visitar los esteros, es decir que se conviertan en un eslabón importante en el marco acciones que llevamos adelante en forma conjunta para que cada el turismo crezca de manera permanente, se trata de generar entre los municipios involucrados un verdadero anillo de aproximación”.

Agregando: “En el trabajo que he señalado esta es una obra muy importante, la desarrollamos con aportes de la Nación en su mayoría y la Provincia en un porcentaje menor, ahora se lo entregamos al municipio, que tendrá la responsabilidad de su funcionamiento, de capacitar a los que trabajen en el lugar y de generar las condiciones que los visitantes tengan toda la información al visitar la localidad y disfrutar de sus atractivos”.

Sergio Flinta

Por el Comité Iberá hizo uso de la palabra el senador provincia Sergio Flinta, quién manifestó: “Esta es una muestra, no de como La Nación se acerca a los Correntinos, sino como los correntinos nos acercamos a la Nación, y de como La Nación confía en los correntinos, así generamos todas estas acciones, en la que también participa el municipio, con distintas obras que permiten a Loreto, integrarse al círculo virtuoso del Plan Maestro, que lo llevará a sacar provecho de la explotación del Eco-Turismo, todo ello también relacionado al aprovechamiento de oportunidades, a la capacidad para gestionar sus necesidades con los niveles más altos. Aquí también la provincia tiene otras obras, Escuelas, caminos, planes productivos etc. y ahora esta posibilidad que se abre merced a la utilización de los recursos naturales, la explotación de la cultura, las tradiciones etc. están las condiciones, ahora hay que aprovechar las oportunidades”

Intendente

El jefe comunal de la localidad Salvador Torales, emocionado expresó: “es una gran alegría esta visita, la del señor ministro de la Nación y del Gobernador, de los funcionarios, estamos viviendo estos momentos importantes y llenos de felicidad, también tomamos como un desafío esta oportunidad que nos brinda esta acción conjunta entre la Nación y la Provincia, con vistas a la explotación ecoturística del Iberá”.

Para luego agregar: “yo quiero de todos modos agradecer el ministro porque cuando nos encontramos con anterioridad y hablamos, me dijo que quería venir a partir de una invitación mía, tengo que ser sincero, no le creí, pero hoy en un mes muy especial para Loreto, cuando hace muy poco cumplimos 200 años de existencia, está aquí, y a pesar del poco tiempo quiero contarles, que somos un pueblo con historia, con una cultura jesuítico-guaranítica, producto de la fusión de razas, hoy en los nombres y apellidos de los que vivimos aquí se nota este rasgo que pertenece a nuestro rico pasado. Tenemos mucho para ofrecer”.

Finalmente, el jefe comunal expresó: “quiero agradecer por esta obra, lo asumimos con gran responsabilidad y sabemos que es un eslabón de un camino que está llamado a generarnos oportunidades, estamos listo para ofrecer todo lo que tenemos en todos los aspectos para hacer que funcione este proyecto, y nuevamente agradezco al ministro por visitar nuestro pueblo”.

Gobernador Colombi

El mandatario provincial Ricardo Colombi expresó: “Acá están los intendentes de cinco de las comunidades que se vinculan con el Iberá, están como todos los municipios, preparándose, proyectando acciones para este proyecto de generar las condiciones para que el turismo genere oportunidades. En ese contexto se ha licitado la construcción de un puerto en Itá Ibaté, que va a generar oportunidades, que permitirá movilizar la producción en volúmenes muy importantes, se están enripiando caminos, generando oficinas como la que hemos construido aquí, y estamos firmando convenios para el desarrollo de dos muelles para explotación turística y deportiva, que van a generar más alternativas. Todo eso va a tener continuidad, porque está totalmente comprobado que la actividad turística es una más en materia productiva, así que este es el camino, hay que prepararse, capacitarse, no dejar pasar la oportunidad. Es un gran desafío el que tienen por delante, los de Loreto y todas las comunidades involucradas. Tienen que tomar el ejemplo de Concepción, hace muy poco tiempo, no había donde alojarse, hoy tienen más de 100 camas dispuestas para el turista, y eso genera también actividad gastronómica, entretenimiento. Y esto es trabajo e ingresos y mejor calidad de vida”.

Ministro Santos

El ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos a su turno expresó: “estoy especialmente reconfortado, en principio por estar aquí, es como dice el intendente quería estar en Loreto, y sobre todo es muy importante que estemos convencidos que el ecoturismo, es una oportunidad para generar trabajo, ingreso y una mejor vida para muchas habitantes de la zona”.

Y agregó: “Sabía que hay que conocer Loreto, es una marca, identificada en el país, no he estado nunca, pero siempre tuve la idea de que tenía que conocerla, en mi mente siempre estuvo. Soy del interior, como ustedes, de Córdoba, y sé también que lo mejor de la argentina está acá. Hoy disfrutando de algo que nunca más de debe abandonarse, como es de trabajar juntos Nación, Provincia y Municipio, y sobre todo articulando acciones y medidas que generen mejor calidad de vida”.

Afirmando convencido: “ustedes saben que aquí no vendría una fábrica, pero muchos personas van a venir a visitarlos, y eso es lo importante, y a ellos tienen que mostrarles, como son, su cultura, sus costumbres gastronómicas, y eso pueden hacerlos en sus hogares, no tienen que tener un hotel, hoy hay otro tipo de turismo el que busca más el calor humano que otra cosa y que busca en esta zona disfrutar de todo lo que ofrece el Iberá, y ustedes son el camino, son ustedes los que tiene que ayudar a que lleguen y conozcan los esteros, que está como la insignia de la oferta de nuestro país, nosotros lo hemos posicionado en el mundo, hoy es conocido en muchísimos países, sus atractivos están difundidos por el planeta y el mismo presidente lo nombre en reiteradas oportunidades como el destino más importante del país, no es poco eso, aprovéchenlo y que los ayude a vivir mejor”.

Luego se entregaron presentes a los miembros de la comitiva oficial, se cortó la cinta y recorrieron las instalaciones y se disfrutó de las habilidades de jóvenes bailarines y cantores de nuestra música.

Diputado Nacional Gustavo Valdés

El diputado nacional Gustavo Valdés, integró la comitiva, junto al gobernador Colombi y el ministro Santos y tras el acto de inauguración de la Oficina de Informe Turístico en Loreto, expresó: “vengo trabajando en un proyecto que dé continuidad a la explotación turística en la provincia, estamos en la actualidad multiplicando los ingresos por esta actividad, y pretendemos aún más. Tenemos los recursos naturales, se están articulando todos los mecanismos para que la infraestructura de comunicación, vial, el transporte, el alojamiento, la oferta gastronómica y la de esparcimiento sean las mejores. Estamos capacitando a los correntinos en cada lugar para que puedan sacar provecho de las oportunidades que genera el turismo”.

Agregando: “El trabajo de la Nación, junto a la provincia y los municipios, es una realidad y brinda muchas oportunidades. Fíjense lo que decía el ministro Santos, que el Iberá está ponderado como uno de los principales destinos turísticos del país, incluso esto ha sido reconocido por el propio presidente Macri. Como no articular todos los mecanismos para que podamos crear las oportunidades para se multipliquen los visitantes, para ello hay que trabajar y ofrecer calidad y eso es lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo. El turismo será uno de los soportes del progresivo crecimiento de Corrientes”.