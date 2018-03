Talleres de trabajo bajo la temática “Valores de Conservación del Parque Provincial Iberá”

C o lo nia C ar lo s P e lle g r ini; j ue v e s 1 ° d e m ar zo ,

El Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes informó que la

Dirección de Parques y Reservas, ha iniciado las acciones para el diseño

y formulación del Plan de Gestión del Parque Provincial Iberá.

El referido Plan pretende determinar un conjunto de objetivos y metas

de conservación del patrimonio natural y cultural, de manera que los

trabajos de gestión, administración y manejo del área natural protegida

se orienten hacia la eficiencia en su conservación.

Se destaca así mismo, que este Plan de Gestión, será de exclusiva

aplicación en los territorios que conforman el Parque Iberá, es decir,

sobre el espacio declarado de dominio público del Estado de la Provincia

de Corrientes, excluyendo todas aquellas propiedades de dominio de

particulares.

En virtud de avanzar con el proceso mencionado, tendrán lugar diversas

reuniones y talleres con el personal de la Dirección de Parques y

Reservas, como así también con referentes de las comunidades vecinas

a los portales de acceso. Con tal motivo, se convoca a dichos actores

locales a participar de los talleres de trabajo, en los que se abordará la

temática “Valores de Conservación del Parque Provincial Iberá”.

Se han confirmado las fechas y horarios para la concreción de dichos

talleres, previéndose para el martes 27 de febrero, de 16 a 20 horas en

el salón municipal de Colonia Carlos Pellegrini. En tanto que para el

jueves 1° de marzo, en idéntica franja horaria, se hará en la Hostería de

la Entidad Binacional Yacyretá de la localidad de Ituzaingó. Y, finalmente

será el turno de Concepción del Yaguareté Corá, el viernes 2 de marzo,

de 16 a 20 horas en el Centro de Interpretación del Iberá.

Por consultas o confirmación de participación a los talleres comunicarse